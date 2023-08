Vídeo: motoristas de ônibus sentem na pele o que é levar “fina” numa bicicleta

Semob organiza treinamento com rodoviários para respeitar quem pedala em homenagem ao Dia Nacional do Ciclista, comemorado em 19 de agosto

O gato virou rato por um dia. Temidos por usuários de bicicleta, os motoristas de ônibus sentiram na pele, pelo menos por algumas horas, a sensação dos ciclistas de serem espremidos pelos ônibus enquanto pedalam nas vias.

Condutores das cinco viações que atendem o Distrito Federal participaram do treinamento Motorista Amigo do Ciclista, iniciativa da Secretaria de Mobilidade do DF. O evento foi organizado em parceria com os Serviços Social e Nacional de Transporte (Sest/Senat) que sediou as aulas teóricas e as atividades práticas, na unidade de Samambaia.

O treinamento foi realizado nesta sexta-feira, em homenagem ao Dia Nacional do Ciclista, comemorado no último sábado,19 de agosto. Motoristas e cobradores de todas as empresas que circulam no DF e que integram o Sistema de Transporte Público, receberam informações sobre trânsito e ouviram palestras de especialistas sobre como respeitar o ciclista.

O núcleo de campanhas educativas do Detran-DF também participou com bate-papos sobre a importância de o “maior proteger o menor”, como preconiza o Código de Trânsito Brasileiro.

“Já é segunda vez que participo. É uma iniciativa muito importante porque sempre que vejo um ciclista pedalando na rua eu lembro imediatamente do curso e tomo as providências para não deixar ele em perigo”, conta Salomão Ribeiro, motorista há 30 anos. A primeira edição do treinamento aconteceu em 2022, sob a gestão do então secretário de Mobilidade Valter Casimiro.

Foto: drone/ Sest Senat

Depois das aulas teóricas no auditório, os motoristas seguiram para a área externa onde participaram de simulações nas quais eles pedalavam em bicicletas fixadas ao solo enquanto ônibus passavam ao lado em alta velocidade. O objetivo era passar aos motoristas a sensação de pedalar bem próximo ao lado de veículos muito mais pesados e velozes. Mesmo sabendo o que estava prestes a acontecer, alguns condutores se assustaram.

“A sensação é de muito medo. Se eu já respeitava a distância de 1,5m quando eu dirijo, agora vou manter pelo menos 3 metros”, relata o motorista João Alves.

“É a realidade do lado de fora do baú. O vento balança a bicicleta toda. Precisamos continuar respeitando a galera do pedal”, acrescenta o motorista Valdeir Viana.

De acordo com o instrutor do Sest/Senat Carlos Eduardo dos Santos, a estratégia do simulado é importante para mostrar ao condutor a realidade de quem pedala no trânsito. “Estabelecemos um circuito onde todos os motoristas presentes devem montar nas bicicletas enquanto os demais colegas passam de ônibus”, conta. Segundo ele, o planejamento é mostrar as duas possíveis possibilidades aos motoristas. “Quando o ônibus ultrapassa a bicicleta a 1,5m na velocidade da via, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, e depois, com o coletivo em alta velocidade passando muito próximo ao ciclista”, conclui.

Para o secretário de Mobilidade e Transporte do DF, Flávio Murilo, o treinamento vai seguir como política pública na capital federal nos próximos anos. “É uma ação muito importante para conscientizar os motoristas em relação ao respeito aos ciclistas e pedestres. Vamos continuar de forma permanente”, promete.

Uma das responsáveis pelo treinamento Motorista Amigo do Ciclista, Gleida de Almeida, coordenadora de desenvolvimento profissional do Sest/Senat, destaca que é importante passar aos profissionais da direção a importância do “cuidar e do ser visto” enquanto trafegam. “E muitas vezes não é só falar, mas demonstrar. Mostramos a eles como é sentir o ônibus que ultrapassa o ciclista sem cuidado e a perceber quando o colega passa com respeito, mantendo a segurança do ciclista. Essa é a conscientização que pretendemos inspirar nos motoristas profissionais”.

De acordo com o artigo 220 do CTB, “deixar de reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança do trânsito ao ultrapassar ciclista”, é infração gravíssima com multa no valor de R$ 293,47 e menos 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. A lei federal estabelece a distância lateral permitida na ultrapassagem de 1,5m.