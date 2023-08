Poste é derrubado por caminhonete após colisão em Recanto das Emas

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) respondeu prontamente à ocorrência, em uma operação que contou com três viaturas e 14 militares

Uma caminhonete Toyota Hilux, de cor prata, colidiu de forma violenta contra um poste de alta tensão, resultando na queda do poste sobre o veículo. O caso aconteceu no balão da quadra 407, nas proximidades do fórum do Recanto das Emas.

Por volta das 19h07, sirenes e luzes piscantes das viaturas dos bombeiros chamaram a atenção para a cena do acidente, onde a destruição era visível. A caminhonete Toyota Hilux, que minutos antes estava trafegando pela região, colidiu com força contra o poste de alta tensão, resultando em uma colisão de grande magnitude. O impacto foi tão intenso que o poste não resistiu e cedeu, vindo a cair sobre o veículo.

O condutor da caminhonete, de 56 anos, teve a sorte de sair ileso, enquanto a caminhonete ficou sob os destroços do poste, o motorista conseguiu escapar sem ferimentos aparentes. A rápida ação das equipes de resgate do CBMDF foi crucial para garantir que o local fosse isolado de maneira adequada e que possíveis riscos fossem gerenciados.

Ao chegar ao local do acidente, as equipes de socorro do Corpo de Bombeiros tomaram medidas imediatas para garantir a segurança da área e para aguardar a chegada da equipe da Neoenergia, responsável pela manutenção da rede elétrica, que assumiu as providências necessárias para lidar com os danos ao poste de alta tensão e para restabelecer as condições de segurança.