Carro sai da pista e fica pendurado em barranco na DF-131

Os socorristas se depararam com um veículo FORD/KA cinza fora da pista, com a parte dianteira suspensa perigosamente em um barranco à margem da via

Um veículo saiu da pista e ficou perigosamente pendurado em um barranco à beira da DF-131, na região do Monjolo em Planaltina. O incidente resultou no socorro de duas pessoas, que foram resgatadas com sucesso pelas ações conjuntas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e do SAMU.

Por volta das 17h33, as sirenes das viaturas dos bombeiros ecoaram nas proximidades da DF-131, chamando a atenção para a operação de resgate em andamento. Três viaturas e doze militares do CBMDF foram deslocados para o local, em uma resposta rápida e coordenada para lidar com a situação delicada.

Além dos bombeiros, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também entrou em ação, auxiliando no transporte de uma das vítimas para receber atendimento médico imediato. A cooperação entre as equipes foi fundamental para garantir a segurança e a eficácia da operação de resgate.