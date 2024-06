Colisão entre caminhão, veículo de passeio e dois postes resulta em uma pessoa ferida na Região do SIA – DF

Por Lucas Dias

Nesta quarta-feira (05), ocorreu um acidente envolvendo um caminhão, um veículo de passeio e dois postes. O fato aconteceu no SIA, Trecho 17, rua 06, próximo a Defensoria Pública, região do Guara – DF. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) conseguiu realizar atendimento.

No local da ocorrência, a equipe de socorro deparou-se com a colisão de um caminhão Iveco Tector, de cor branca, conduzido por um senhor de 30 anos, que foi atendido pelos socorristas e não houve necessidade de transporte para o hospital, e o veículo de passeio Toyota Corolla Cross, de cor cinza, conduzido por uma senhora de 37 anos, que foi avaliada pelos militares e apresentava algumas escoriações, mas consciente e orientada, foi transportada pelo CBMDF para o Hospital Santa Lúcia Sul. Com a colisão o veículo Toyota perdeu o controle e se chocou contra dois postes de transmissão de energia.

A via foi parcialmente interditada para o atendimento.