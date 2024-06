Curso de costura na Estrutural abre novas vagas

O projeto Fábrica de Cidadania, que oferece estrutura e materiais para trabalhos de costura em Santa Luzia, na Estrutural, está com inscrições abertas para a segunda turma do curso de costura, corte e serigrafia. Idealizado pelo Instituto Conecta Brasil e promovido pelo Governo do Distrito Federal (GDF) por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), as inscrições abriram nesta quarta-feira (5) e vão até sexta-feira (7).

O atendimento será presencial, das 9h às 12h e das 13h às 17h, na SCIA quadra 9, conjunto 1, Área Especial Santa Luzia, Estrutural. Para se inscrever, é necessário levar um documento com foto e CPF, além de comprovante de residência. Caso o candidato selecionado não compareça na data determinada ou não apresente qualquer dos documentos comprobatórios, será automaticamente desclassificado.

A nova turma inicia as aulas em 10 junho, na próxima segunda-feira. As oficinas terão duração de 20h e acontecerão nos turnos matutino e vespertino, das 8h às 12h e das 13h às 17h, respectivamente. O local será o mesmo das matrículas.

O projeto

Inaugurado em dezembro do ano passado, o projeto Fábrica de Cidadania nasceu com o objetivo de empoderar costureiras e artesãs na cidade Estrutural, fornecendo espaço, estrutura e materiais para que mulheres em vulnerabilidade pudessem desenvolver suas habilidades neste tipo de conhecimento.

A Fábrica de Cidadania foi idealizada pelo Instituto Conecta Brasil em parceria com a Sedet, que juntos tiraram do papel a ideia de uma espécie de “coworking social”. O projeto foi pensado para que as mulheres da região e do Distrito Federal pudessem se desenvolver sem se preocupar com os custos do maquinário, da matéria prima ou do espaço onde poderiam progredir, uma vez que tudo é oferecido de maneira gratuita.

De acordo com o presidente do Instituto, Eduardo Moreira, o projeto surgiu a partir da percepção de que, apesar da grande oferta de cursos de capacitação em costura, em muitos casos, muitas mulheres participantes das aulas não tinham condições financeiras para arcar com uma máquina e começar a trabalhar de maneira autônoma. O espaço, porém, soluciona esse problema com a disponibilização de todo o material necessário para a produção.

“Elas ficavam sem dar continuidade ao aprendizado, então a ideia foi criar esse coworking de máquinas para que elas pudessem dar seguimento com o trabalho delas e gerar renda sem ter que pagar nenhum real para o projeto”, destacou. “A ideia é que todos saibam que o espaço existe, porque qualquer pessoa do DF pode utilizar o espaço, sem necessariamente ser da Estrutural”, continuou.

Além disso, elas poderão vender os produtos confeccionados, proporcionando e incentivando o empreendedorismo feminino na comunidade por meio da costura. Dentro do espaço, as mulheres desenvolvem bandeiras, ecobags, camisetas, coletes esportivos, entre outras peças e itens que desejarem. As demandas vêm diretamente da comunidade, tornando o trabalho ainda mais significativo.

“Hoje nós temos um cadastro de mais de 60 pessoas, da Estrutural em grande maioria, que utilizam o espaço de maneira rotineira. Aos poucos as empresas estão descobrindo que ali existe mão de obra para que possam contribuir para o desenvolvimento do projeto. E pessoas também vão criando coragem de empreender – e vão chamando outras costureiras para que possam fazer serviços maiores”, finalizou Eduardo.

No local também acontecem palestras e oficinas gratuitas sobre temas como empreendedorismo, educação financeira e formalização de atividade econômica como Microempreendedor Individual (MEI). Também são feitas rodas de conversa conduzidas por uma psicóloga do projeto, que acompanha os anseios, desafios e superações das costureiras participantes.

SERVIÇO