Colisão entre caminhão e carro de passeio na DF-003 deixa uma pessoa morta

O homem morreu em decorrência dos traumas sofridos no acidente

Na madrugada desta sexta-feira (5), por volta de 1h30, ocorreu um acidente na DF 003, em frente à Novacap, Brasília (DF).

A equipe de bombeiros da UR 777, pertencente ao 19º GBM/CBMDF, foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar no local, constatou o falecimento da vítima. Tratava-se de um homem adulto, que morreu em decorrência dos traumas sofridos em um choque entre um caminhão e um carro de passeio.

A equipe da VTR 3648, do BPRV/PMDF, também prestou apoio à ocorrência. A 4ª DP será responsável por investigar as causas do acidente.