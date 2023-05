Projeto Hip Hop Sem Fronteiras abre concurso para promover artistas do rap local

Iniciativa busca dar visibilidade a talentos e mostrar que Brasília também é a capital do rap. Inscrições vão até 31 de maio

Ingrid Costa

Com o objetivo de valorizar músicos dentro das várias vertentes do rap e prepará-los para as exigências do mercado fonográfico na produção digital, o projeto “Hip Hop Sem Fronteiras” vai premiar, por meio de um concurso virtual, 10 artistas do Distrito Federal. Os vencedores terão uma música produzida pelo DJ Raffa Santoro.

Para participar é preciso morar no DF ou Entorno e não ter nenhuma música gravada e distribuída. Além disso, a canção escolhida para entrar no projeto precisa ser autoral e ter, no máximo, 4 minutos. Serão aceitas inscrições em todas as vertentes do rap, tais como Trap, Crunk. Dirty Soul, R&B, Grim, Afrobeat, Ragga, DanceHall, Miame Bass, Gfunk.

As inscrições para participar são gratuitas e podem ser feitas neste link até 31 de maio. Veja mais informações:

O público poderá participar da votação, e o primeiro colocado no concurso ganhará a produção de um videoclipe digital produzido pelo cineasta Leandro G Moura, diretor de videoclipes do Hungria, Tribo da Periferia, Guind’Art 121, Atitude Feminina, dentre outros.

O concurso também tem por objetivo promover inclusão e visibilidade e, por isso, reservará uma porcentagem das vagas para mulheres, pessoas com deficiência e população LGBTQIAP+. “Queremos dar oportunidade para todes e mostrar que Brasília é também capital do rap, afinal temos muitos talentos escondidos por aqui”, ressalta o DJ Raffa Santoro. “É muito importante não apenas dar espaço para o artista produzir e gravar sua música, mas também mostrar os caminhos corretos de como distribuir suas obras legalmente”, conclui.



O projeto tem apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), produção da Criativa Empreendedorismo e direção geral do DJ Raffa Santoro.

Serviço

Projeto Hip Hop Sem Fronteiras

Inscrições até 31 de maio em: https://agendaculturalbrasilia.art.br/hiphopsemfronteiras/

Mais informações: @projetohhsemfronteirasdf