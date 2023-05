Bocas de lobo das tesourinhas da Asa Sul são desobstruídas

A quipe da Novacap trabalhou nas passagens da 106 Sul, 109 Sul, 206 Sul, 309 Sul e no Setor de Autarquias Sul; 20 pessoas participaram da ação

Cerca de 48 mil litros de água foram utilizados na limpeza e desobstrução das bocas de lobo das tesourinhas da Asa Sul. Nesta quinta-feira (4), uma equipe da Novacap promoveu o serviço de manutenção nas passagens da 106 Sul, 109 Sul, 206 Sul, 309 Sul e pelo Setor de Autarquias Sul. A ação faz parte de uma força-tarefa do órgão, criada no começo desta semana para amenizar os danos causados pelos recentes temporais.

“A desobstrução de bocas de lobo é de extrema importância para que ocorra o escoamento adequado das águas das chuvas, que pode ser prejudicado por lixo, entulho e outros resíduos que causam entupimento”, explica o diretor de Urbanização da Novacap, André Vaz.

‌O serviço desta quinta contou com a participação de 20 pessoas, divididas em duas equipes. Na parte da manhã, parte dos funcionários limparam os locais, com a retirada manual de terra, sujeiras em geral e de vegetações, com pás e enxadas. No período da tarde, a segunda equipe executou a desobstrução da rede, com apoio de maquinário – caminhões-pipa e desobstruidores.

‌“Seguiremos com o trabalho pelas próximas semanas em outras quadras da cidade, conforme o cronograma de manutenção da Companhia”, afirma o assessor técnico da Diretoria de Urbanização da Novacap, André Vaz. O serviço já passou pela 202 Sul, 209 Sul, 406/407 Sul, 608 Sul e Via L2.

‌A Administração Regional do Plano Piloto faz parte da força-tarefa da Novacap. “Entendemos a importância da limpeza dos bueiros, principalmente nas tesourinhas da cidade. Esse trabalho é feito periodicamente, mas intensificamos as ações nos últimos dias, por conta do temporal que afetou Brasília”, pontua Valdemar Medeiros, administrador da região.

‌Atendimento

A população pode solicitar manutenções aos órgãos governamentais pelos canais da Ouvidoria, no número 162 ou pelo site, e diretamente nas administrações regionais. É possível pedir reformas em quadras poliesportivas, recapeamentos de asfalto, podas de árvores, pinturas de faixas de pedestres, entre outros serviços, além de registrar elogios e críticas.