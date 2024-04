Dia Internacional do Livro: saiba mais sobre as bibliotecas públicas do DF

Por Carolina Chendes e Leonardo Rodrigues

Agência de Notícias Ceub/Jornal de Brasília

Nesta terça-feira (23), é comemorado o Dia Internacional do Livro, uma data especial criada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) para enaltecer o valor dos livros.

No Distrito Federal, as bibliotecas públicas se destacam como espaços de celebração da leitura e da cultura.

Elas organizam uma variedade de eventos especiais, como sessões de contação de histórias, clubes de leitura e exposições temáticas, com o objetivo de promover o hábito da leitura e envolver a comunidade com os livros.

O Dia Internacional do Livro é uma oportunidade para celebrar a importância da leitura e dos livros na promoção do conhecimento, da cultura e do entendimento entre os povos. É um dia em que bibliotecas, livrarias, escolas e instituições culturais realizam uma variedade de atividades, como feiras do livro, palestras, sessões de leitura, concursos literários e lançamentos de obras.

22 mil obras

Uma que se destaca por suas contribuições à comunidade é a Biblioteca Pública de Brasília, que se localiza na EQS 512/513.

Nela, é possível encontrar em torno de 22 mil obras, de acordo com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF, e todas são doadas pela população.

A criteriosidade na escolha das doações é bastante elevada, uma vez que os livros não podem estar em quaisquer condições para serem doados.

“O básico bem feito funciona”, completa Átila Vinícius, bibliotecário há mais de 30 anos. Ela também possui o maior acervo de obras escritas por autores brasilienses, com cerca de duas estantes repletas de livros de escritores nascidos na capital. “Aqui é quase uma família!”, diz Átila.

Um lugar para todos

A BPB recebe por dia cerca de 150 pessoas, sendo principalmente estudantes para concursos e crianças, que ficam em um espaço reservado com puffs, brinquedos e leituras infantis.

Além do serviço social, também é exercido o serviço humanitário, já que moradores de ruas e jovens da periferia usam o espaço para estudar e acessar a internet gratuitamente, tendo inclusive, água, banheiros e algumas comidas fornecidas completamente de graça pelos funcionários.

Os benefícios que as Bibliotecas Públicas de Brasília trazem para as comunidades são diversos. Elas promovem a democratização da leitura e combatem a desigualdade no acesso à educação e à cultura no DF. Com o empréstimo de livros, os leitores ainda podem continuar em casa as suas leituras, pagando apenas a taxa de inscrição da carteirinha de membro.

Enriquecimento cultural

Fora as obras nacionais, as bibliotecas públicas do DF também possuem livros de outros países, como literaturas africanas, escocesas e alemãs. Além disso, também apresentam outros estilos de leituras, como por exemplo as famosas histórias em quadrinhos (HQs) ou os mangás japoneses, todos em perfeito estado para uso.

No Dia do Livro, a biblioteca continua a ser uma referência não só pela vasta coleção de obras, mas pela sua capacidade de transformar vidas e promover a educação em meio a desafios sociais.