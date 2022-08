PCDF deflagra Operação Fake Cop

Segundo as investigações, os envolvidos são responsáveis por um roubo de carga de produtos eletrônicos ocorrido na DF 180

Nesta quinta-feira, 11, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Divisão de Repressão a Roubos e Furtos — DRF/Corpatri, deflagrou a Operação Fake Cop, com o objetivo de cumprir quatro mandados de prisão temporária de 30 dias e quatro mandados de busca e apreensão.

A ação ocorreu nas regiões administrativas de Samambaia e Pedregal.

Segundo as investigações, os envolvidos são responsáveis por um roubo de carga de produtos eletrônicos ocorrido na DF 180. À época, o caminhão que transportava os produtos foi abordado por um veículo sedan branco, com três indivíduos, um deles armado, que se identificaram com distintivos e sirene veicular, solicitando que o veículo parasse.

Ao estacionar, o motorista foi algemado e colocado dentro do sedan branco e um dos criminosos assumiu a direção do caminhão e, minutos depois, todos entraram num matagal. Os criminosos fizeram a transferência das mercadorias para o sedan branco, levaram a vítima para a cabine do caminhão, o algemaram ao volante e em seguida fugiram do local.

Nesse momento, a vítima observou que outro veículo estava dando apoio e, a partir das características passadas e outras diligências realizadas, os policiais conseguiram identificar todos os envolvidos.

A carga ainda não foi encontrada.

Todos os investigados possuem passagens por crimes patrimoniais e, se condenados, as penas, individualmente, podem chegar próximas de 10 anos de reclusão.

Até o momento, três envolvidos foram presos e um está foragido.