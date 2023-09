Colisão de dois veículos próximo ao Ministério da saúde

Nesta quinta-feira, (14), houve uma batida de dois veículos no Setor de Rádio e TV, na 701 Norte, próximo ao Ministério da Saúde. De acordo com o capitão do Corpos de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), Renato, em um áudio gravado, ele diz que há uma colisão entre dois veículos, um Fox de cor preta e um Gol de cor branca, o Gol é um veículo de autoescola. Todos os três tripulantes, o condutor do Fox e os dois condutores do Gol estão sendo avaliados para ver se vão necessitar de transporte. “Vítimas avaliadas, feita a regulação médica, todo mundo consciente, orientado, estável. Nenhuma lesão aparente. Todo mundo bem tranquilo. Não vai haver nenhuma necessidade de transporte.”, afirmou o capitão do Corpos de Bombeiros.