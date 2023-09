Colisão de caminhão com barranco, deixa duas pessoas feridas

O Corpo de Bombeiros enviou ao local três viaturas. Chegando ao local as equipes se depararam com o caminhão que colidiu com um barranco

Nesta sexta-feira (22), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) recebeu uma ocorrência às 14:12 de um acidente que aconteceu na DF 128, km 0, sentido Planaltina/GO para o Distrito Federal.

O Corpo de Bombeiros enviou ao local três viaturas. Chegando ao local as equipes se depararam com um caminhão, onde era ocupado por duas pessoas, que colidiu com um barranco às margens da referida via.

O condutor do veículo possui 53 anos, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros no protocolo de trauma. De acordo com a equipe, o senhor estava consciente, orientado, escoriações na face, suspeita de fratura em membro inferior, dor na cintura pélvica, hemorragia no abdômen controlada, foi transportado pela aeronave do CBMDF para o Hospital de Base (IHBB-DF).

Durante o atendimento, as faixas de rolamento foram interditadas.