Carmo Dalla Vecchia dá beijão em ator de Amor Perfeito

Os bastidores da novela das 18h da Globo esquentou com o vídeo de Carmo Dalla Vecchia dando um beijo caloroso em Domingos de Alcântara

O calor no Brasil está insuportável, mas depois do beijo de Carmo em Domingos eu fiquei ainda mais fogosa do lado de cá. Aloca! O ator compartilhou um vídeo em suas redes sociais ao lado do colega de elenco de ‘Amor Perfeito’ e os dois trocaram um beijão no camarim da novela.

Os dois interpretam Érico e Romeu, que chegaram a viver um par romântico na trama, mas foram separados por causa do preconceito.

“Pobre do homem cujos prazeres dependem da permissão de um outro homem”, escreveu Carmo na legenda. Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que o ator aparece curtindo o amor livre.