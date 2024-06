Colégio militar emite documento que proíbe dança de festa junina entre dois do mesmo gênero

O Colégio Militar Dom Pedro II proibiu que duas pessoas do mesmo sexo fossem proibidas de forma duplas durante as tradicionais quadrilhas de festa junina. Alguns estudantes enxergaram a medida como discriminação e denunciaram à Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF).

Foi emitido um documento que aborda quais diretrizes de horários, vestimentas e temáticas que devem ser abordadas para os alunos.

“Atentar se na turma tiver casais do mesmo sexo fazer dança com coreografia solo na encenação” diz o comunicado emitido para os alunos.” A nota também deixou claro mais uma vez sobre a proibição. “Não será autorizado dança com alunos do mesmo sexo”.

A DPDF recebeu denúncias parecidas nos outros anos e nos próximos dias deve emitir uma recomendação. O Colégio Militar Dom Pedro II é um colégio público, onde os alunos ingressam através de processo seletivo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) também apuram sobre o caso para darem um parecer.