Uma casa na QN 05 do Riacho Fundo foi invadida por criminosos que mataram um homem de 31 anos com tiros na noite desta quarta-feira (5). A proprietária da residência, que ainda não foi identificada, estava no local do crime sozinha.

O homicídio ocorreu por volta das 19h30, mas a polícia civil continua investigando a causa e a autoria. As informações iniciais indicam que os suspeitos entraram na casa e atiraram no rapaz.

A 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo) apura o crime.