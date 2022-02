Codeplan fará estudo sobre população com Síndrome de Down e Epilepsia

O trabalho possibilitará identificaras características sociodemográficas, necessidades e barreiras desse grupo

A Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) fará um estudo inédito sobre a população com Síndrome de Down Epilepsia

Esse será o primeiro estudo nesse sentido, já que, oficialmente, nenhum órgão estudou esse grupo. O trabalho não apenas possibilitará dimensionar o nicho, como também identificar suas características sociodemográficas, necessidades e barreiras.

Dessa forma, a companhia faz um apelo para que responsáveis ou a própria pessoa que portar alguma dessas sóndromes participe da pesquisa.

Em um primeiro momento, a companhia irá apenas realizar o cadastro para apenas depois realizar um questionário sobre a situação dela.

Além de orientar políticas públicas adequadas à realidade das pessoas com Síndrome de Down, epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas, a pesquisa será fonte de informação e conhecimento sobre a realidade da população entrevistada.

Para se cadastrar, basta responder a uma pesquisa e responder o formulário. O prazo de cadastro vai até o dia 4 de março.