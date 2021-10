Clima chuvoso no fim de semana

Inmet indica que domingo terá mais probabilidade de fortes chuvas com trovoadas em todo o Distrito Federal

Luciana Costa

[email protected]

Chuvas fortes, ventanias, alagamentos, resfriados marcaram a semana do brasiliense e, no final de semana, não será diferente. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que domingo terá mais probabilidade de fortes chuvas com trovoadas em todo o Distrito Federal.

Para amanhã, as nuvens tomam conta do céu o dia inteiro. As chuvas são esperadas durante os períodos da tarde e da noite, porém, isoladas. A umidade relativa do ar varia entre 90% e 45%. A temperatura mínima é de 17ºC, e a máxima, de 30ºC.

No sábado (23), a mínima e a máxima continuará igual, entre 17ºC e 30ºC. O céu deve estar bastante nublado, com probabilidade de chuva isolada no final de tarde. A umidade pode chegar a 100%.

O dia mais chuvoso será domingo (24): muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima será de 19ºC; a máxima, de 28ºC; e a umidade varia entre 95% e 55%.