PCDF mira grupo especializado em falsificações e outras fraudes

Bando cometia falsificação de documentos, abertura de contas com os dados falsos, uso de informações de médicos para compra de produtos, dentre outras irregularidades

A Polícia Civil (PCDF) tenta combater um grupo criminoso especializado em vários tipos de fraudes. Nesta quinta-feira (21), agentes prenderam temporariamente três pessoas e cumpriram sete mandados de busca e apreensão.

As prisões foram realizadas em Samambaia e Santa Maria; as ordens de busca e apreensão também se cumpriram nestas duas regiões, além de Águas Claras e Goiânia-GO.

De acordo com as investigações, os integrantes do bando são especializados em falsificação de documentos; abertura de contas em bancos com os documentos falsos; abertura de empresas mediante “laranjas”; e uso de dados de

médicos e de dentistas para a compra de produtos estéticos, revendidos posteriormente com preço abaixo do mercado. Com o dinheiro oriundo das fraudes, o grupo comprava veículos de luxo, como este abaixo:

As fraudes vinham ocorrendo há cerca de dois anos no DF e no Estado de Goiás. As investigações começaram há dois meses após um banco informar as autoridades que um documento falso, com dados de um cidadão de São Paulo-SP, foi usado na instituição.

Os autores poderão responder pelos crimes de falsificação de documento, falsidade ideológica, estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

O delegado Wisllei Salomão fala sobre a operação: