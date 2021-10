Detran convoca condutores de vans escolares para recadastramento

Publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o documento pede para os condutores encaminharem os documentos necessários em quaisquer unidades de atendimento do Detran

Nesta quinta-feira (21), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) convocou todos os permissionários de transporte escolares para regularizar o cadastramento no período de 5 de a 6 de dezembro. Publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o documento pede para os condutores encaminharem os documentos necessários em quaisquer unidades de atendimento do Detran. Confira os documentos comprobatórios. Autorização para exploração do STCE/DF

Carteira Nacional de Habilitação, categoria D ou E, com o registro do curso de especialização de condutor de transporte de escolares

Certidão negativa do registro de distribuição criminal, relativa aos crimes de qualquer natureza, em plena validade (30 dias)

Documento oficial de identidade ou outro expedido por órgão público que por força de lei federal valem como identidade e CPF

Comprovante de residência

