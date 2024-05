Clientes da Caesb terão até 99% de desconto na quitação de dívida de água

Os clientes da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) têm até o dia 31 deste mês para aderir ao programa Caesb Negocia, que oferece condições especiais aos usuários inadimplentes interessados em quitar contas de água e esgoto vencidas até 15 de janeiro deste ano.

O programa oferece até 99% de desconto do total da dívida ou do valor da multa aplicada ao cliente por impedimento de leitura de hidrômetros. Os beneficiados pela Tarifa Social têm a opção de parcelar o débito em até 60 vezes. Podem aderir ao programa pessoas físicas e jurídicas de todas as cidades do DF.



Para negociar o pagamento da conta atrasada ou de multa, há duas formas de atendimento: presencial e virtual. No primeiro caso, o atendimento termina na próxima quarta-feira (29) e pode ser feito em qualquer escritório da Caesb ou em algum posto do Na Hora. Não haverá atendimento presencial na quinta (30), feriado de Corpus Christi, e na sexta-feira (31), ponto facultativo nas repartições públicas do GDF.

Já o atendimento virtual para quitar ou parcelar a dívida poderá ser feito até o dia 31 deste mês. Basta acessar o portal de serviços da companhia, opção Programa Caesb Negocia.

Para mais informações, acesse o site da Caesb.

*Com informações da Caesb