PCDF desmantela quadrilha especializada em golpes de falsos leilões de carros

Na manhã desta sexta-feira (24), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), desarticulou uma organização criminosa especializada em golpes de falsos leilões de carros.

Durante a operação, a polícia cumpriu 12 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Santo André e São Bernardo do Campo. Além disso, foram bloqueadas 50 contas bancárias e derrubados 540 domínios de sites falsos usados nos golpes.

O líder da quadrilha conseguiu fugir para Miami, EUA, na véspera da operação, onde mantém lojas de aluguel de veículos. Para evitar que ele permaneça impune, a autoridade policial responsável pela investigação conseguiu a emissão de uma difusão vermelha pela Interpol. Esta medida permite que o mandado de prisão preventiva expedido pelo Brasil seja cumprido em qualquer um dos 195 países membros da Interpol, possibilitando a captura do foragido, inclusive em Miami.

A difusão vermelha é uma medida excepcional que exige o cumprimento de várias condições estabelecidas em tratados internacionais e é emitida somente após a verificação de conformidade pelo escritório central da Interpol em Lyon, França.

“Mantemos contato com o serviço secreto americano e a Interpol para capturar esse criminoso e extraditá-lo ao Brasil, onde ele tem contas a acertar com a Justiça brasileira. Além disso, obtivemos ordem judicial para a apreensão do passaporte da esposa do criminoso, que também está envolvida em lavagem de dinheiro. O objetivo é impedir que ela fuja para o exterior e se junte ao marido”, explicou o delegado da 9ª DP, Eric Sallum.

No Distrito Federal, foram identificadas 71 vítimas, que sofreram um prejuízo total de R$ 780 mil. Os bloqueios judiciais encontraram aproximadamente R$ 1,8 milhão nas contas dos envolvidos, o que permitirá o ressarcimento integral das vítimas no DF.