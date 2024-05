Intervenções no trânsito do fim de semana em Vicente Pires, Ceilândia e Guará

Durante este fim de semana, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) vai intervir no tráfego de algumas vias de Ceilândia, Guará e Vicente Pires. As operações serão necessárias para garantir a participação segura em eventos esportivos e culturais programados para sábado (25) e domingo (26). Veja, abaixo, as principais operações.

Vicente Pires

Em Vicente Pires, sábado será dia de desfile cívico em comemoração ao 15º aniversário da cidade, com participação estimada de aproximadamente 1,2 mil pessoas. O evento, promovido pela administração local, terá concentração no estacionamento do Atacadão Dia a Dia, com percurso pela Rua 4-A, no trecho compreendido entre a Feira do Produtor e a rotatória com a Travessa 3 (em frente ao Superbom).



A previsão de início do desfile é às 9h, mas as vias de acesso ao local serão fechadas a partir das 8h30, com liberação por volta das 12h30. Além de fechar as ruas que dão acesso à área do desfile, os agentes de trânsito farão o controle do tráfego em dois pontos principais: o encontro da Rua 4-A com a Travessa 3 e a saída do estacionamento do Atacadão Dia a Dia.

Ceilândia

Ainda no sábado, a população de Ceilândia vai receber o Sesc+RAP & Sesc Tradições Juninas, na QNN 27 Área Especial. Por lá, os agentes de trânsito farão o fechamento de três pontos de acesso à P1 Norte, na altura do Sesc, a partir das 14h, impedindo a circulação de veículos à área reservada à saída de emergência.



Também haverá controle de tráfego nas adjacências do evento, auxílio na travessia de pedestres e fiscalização para coibir estacionamento irregular, das 16h às 23h59.

Guará

Para garantir a segurança de todos na Copa Lobo Guará de Ciclismo, cidade terá interdição nas pistas de acesso à Avenida Contorno a partir das 5h30 de domingo

No domingo, além da tradicional Rua do Lazer, realizada sempre no último domingo do mês, com interdição do trânsito de veículos na via principal do Guará II entre a 4ª DP e o Edifício Consei, das 6h às 17h, a cidade vai receber a Copa Lobo Guará de Ciclismo.



A competição será realizada na Avenida Contorno, com concentração, largada e chegada na altura da administração local, compreendendo 4 km de percurso até a rotatória da EPGU. A largada está prevista para as 6h, com participação de aproximadamente 150 ciclistas, que deverão pedalar por uma hora e, depois desse tempo, completar mais duas voltas no percurso.



Em função dessa corrida, as pistas de acesso à Avenida Contorno serão fechadas a partir das 5h30, permitindo o acesso somente dos participantes e organizadores. Apenas a faixa da direita ficará livre para veículos, nos dois sentidos. Os ciclistas ocuparão as duas faixas próximas ao canteiro central. Os agentes do Detran colocarão redutores de velocidade na via e farão controle do tráfego durante todo o evento.

*Com informações do Detran