Selo da Agricultura Familiar é entregue a produtores rurais durante a AgroBrasília 2024

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater) e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) entregaram quatro certificados do Selo Nacional da Agricultura Familiar (Senaf) a agricultores do Distrito Federal. A cerimônia ocorreu na quarta-feira (22), na Feira Rural da Emater-DF, que está sendo realizada na AgroBrasília.

Os certificados foram entregues à Associação dos Produtores Rurais de Alexandre de Gusmão (Aspag), ao produtor de mel Andrea Guisepe Mabrito e às produtoras de artesanato da área rural do Gama Edinalda da Silva Lopes e Francisca Moreira dos Santos. “Esse selo valoriza a agricultura familiar e seus produtos. Fazer essa entrega aqui, no estande da Emater-DF na AgroBrasília, tem muito simbolismo, porque esse espaço é dedicado exatamente à valorização da agricultura familiar”, ressaltou o presidente da empresa pública, Cleison Duval.

Para o gerente de comercialização e organização rural da Emate, Blaiton Carvalho, o Senaf é interessante, do ponto de vista comercial, para destacar os produtos provenientes da agricultura familiar. “Esse certificado mostra para o consumidor que aquele produto promove a valorização da produção regional, da cultura local e também contribui para o desenvolvimento rural”, afirma.

O diretor do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater) da Secretaria da Agricultura Familiar (SAF/MDA), Marenilson Batista, parabenizou o trabalho da Emater no processo de organização rural e no incentivo ao uso do Senaf: “Esse ato de ressaltar o uso da certificação fortalece ainda mais os produtos que vêm da agricultura familiar e, junto com o trabalho da extensão rural da Emater, que apoia também o processo de comercialização, nós podemos cada vez mais incentivar uma agricultura familiar forte e que produz alimento de qualidade”.

Selo Nacional da Agricultura Familiar

A certificação identifica os produtos da agricultura familiar no Brasil. O selo pode ser solicitado, gratuitamente, por todos os agricultores familiares, cooperativas ou associações que possuam inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), bem como por empresas que comprovadamente adquirem produtos de agricultores familiares. Basta acessar o Sistema Vitrine da Agricultura Familiar e preencher as informações.

Ao solicitar o selo, cada produtor, organização da agricultura familiar, associação ou cooperativa terá um login e uma senha para cadastramento ou alteração dos produtos nas páginas virtuais da Vitrine da Agricultura Familiar. Nesse mostruário, todos os produtos possuem número de série para rastreabilidade rápida e pesquisa no site de informações como embalagem, valor nutricional e contatos do produtor.

*Com informações da Emater