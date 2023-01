“Reafirmo minha crença nas instituições”, diz Ibaneis

Ainda no documento, o mandatário repudia as cenas que ele chamou de “barbarismo” e afirma que é necessário buscar a responsabilização

Em nota divulgada nesta segunda-feira (09), o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) se pronunciou após atos de vandalismo ocorridos ontem na Praça dos Três Poderes. “Venho a público reafirmar minha inabalável defesa e crença nas instituições, no Estado de Direito Democrático, na observância das leis e da Constituição”, escreveu em suas redes sociais.

“Confio que ao curso da apuração de responsabilidade será devidamente esclarecido o papel de cada um dos agentes públicos, bem como a inteira disposição do Governo do Distrito Federal no sentido de evitar todo e qualquer ato que atentasse contra o patrimônio público da nossa Capital, jamais esperando que a situação atingisse o ponto que, infelizmente, assistimos”, continuou a nota.

Ainda no documento, o mandatário repudia as cenas que ele chamou de “barbarismo” e afirma que é necessário buscar a responsabilização de toda a rede de financiamento dos atos antidemocráticos.

Na madrugada desta segunda, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou o afastamento de Ibaneis do cargo de chefe do Executivo local por 90 dias para investigar sua conduta e esforços para evitar e controlar os atos terroristas.

“Em outros momentos graves, agi com rigor de forma a proteger não apenas o patrimônio, mas a honra do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, como na tentativa de invasão de maio de 2020, quando várias pessoas foram presas”, continuou o documento.

Por fim, Ibaneis afirma respeitar a decisão de Moraes e diz aguardar a decisão sobre as responsabilidades dos fatos.