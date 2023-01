GDF cria Gabinete de Crise para conter atos antidemocráticos

Os terroristas invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, causando destruição ao patrimônio público

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio de nota, demonstrou repúdio contra os atos terroristas que ocorreram na Esplanada dos Ministérios no último domingo (8).

Na ocasião, os terroristas invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, causando destruição ao patrimônio público.

Para combater a criminalidade, o GDF criou um Gabinete de Crise, buscando colaborar de todas as formas com as investigações. A Controladoria Geral vai analisar a possível participação de servidores nos atos.

“Nenhuma depredação do patrimônio público será tolerada. O GDF vai seguir trabalhando normalmente, mantendo as agendas previamente acertadas, com lançamentos de obras e entregas”, finalizou a nota.

O ministro Alexandre de Moraes determinou o afastamento de Ibaneis Rocha do cargo de governador do Distrito Federal, por isso, Celina Leão está no comando do Buriti.