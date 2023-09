Cirurgião renomado em Brasília morre em acidente aéreo no Amazonas

Roland Montenegro Costa fazia parte de um grupo de turistas que viajavam para praticar pesca esportiva

“Uma pessoa divertida, super educada, e, acima de tudo, companheiro”, é assim que Luciano Olival, cirurgião, se lembrará do colega médico Roland Montenegro Costa, que morreu no acidente aéreo, em Barcelos, no Amazonas, nesse sábado (16/9). O avião em que ele estava caiu com outras pessoas que faziam parte de um grupo de pescadores esportivos.

“Recebi a mensagem enquanto ia para o plantão. Fui pego de surpresa ao olhar as notícias. Era uma viagem que ele sempre fazia próximo ao aniversário dele, que é no início de outubro”, relata ao Jornal de Brasília, com pesar, Luciano. Roland, segundo ele, era como um pai, e lhe ensinou muito sobre cirurgia ao longo dos anos. “Nos conhecemos em 2008, através de um amigo em comum, e eu, ainda na faculdade, acompanhava ele na intenção de ser cirurgião também. Me formei no final de 2009, e passei a acompanhar as cirurgias dele”, relembra o médico. “Em 2015 comecei a trabalhar com ele, nos tornarmos sócios e desenvolvemos uma relação quase que de pai e filho. Ele me ensinou praticamente tudo que sei de cirurgia”, conta Luciano.

Roland era aposentado do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e é considerado referência em cirurgia do aparelho digestivo, tendo sido pioneiro dos transplantes no DF. Ele também exerceu a função de professor de ensino em cirurgia geral na unidade de saúde e atendia em consultório particular, operando em alguns hospitais de Brasília. “Ele colocava a medicina em primeiro lugar sempre. Isso sempre foi prioridade na vida dele. Ele deixa um legado único de dedicação e paixão”, afirma Luciano Olival. “Isso era o que Roland mais amava no mundo. Se dedicou até o final da vida”, acrescentou o médico.

Nascido em Viana (MA), a vítima se formou pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Maranhão, no ano de 1978. Entre 1979 e 1981, Roland Montenegro fez residência médica em cirurgia geral no HBDF. Entre 1991 a 1993, ele morou e trabalhou nos Estados Unidos, em Pittsburgh, estado da Pensilvânia, no maior centro de transplante multiorgânico da América do Norte, local onde concluiu o treinamento em transplante hepático. Dentre seus grandes feitos, está a realização do primeiro transplante de fígado em Brasília, realizado após ter assumido a chefia da Unidade de Cirurgia do Hospital de Base e liderado uma equipe multidisciplinar de transplantes.

Dentre todos os grandes feitos de Roland, também está uma nova técnica para cirurgia no pâncreas, que leva o seu sobrenome. A técnica de Montenegro, para anastomose pancreato gástrica, foi descrita em 2005 e apresentada no Congresso Europeu da Sociedade Internacional de Cirurgia Hepato-Pancreatobiliar, em Heidelberg, na Alemanha.

De acordo com Luciano, o médico estava com planos de sair do país no próximo mês, para um Congresso de medicina, e estava super empolgado. “Comentava comigo todos os dias sobre essa viagem. O trabalho era sua maior paixão”, lamenta o colega.

Roland era pai de quatro filhos e colecionava homenagens em seu vasto currículo. Dentre elas, estão o “Diploma de Mérito Policial Civil Presidente Juscelino Kubitschek”, recebido em 2003; o título de “Cidadão Honorário de Brasília”, em 2006; e de “Melhores da Medicina do Brasil”, em 2007. “Dificilmente você encontrará pacientes e colegas de trabalho que tenham algo a reclamar dele. Ele se dedicou até o final da vida”, comenta o Dr. Luciano Olival.

Pesca esportiva

O avião que caiu com Roland levava os turistas que estavam no Amazonas para a prática da pesca esportiva. A informação foi revelada pelo secretário de Segurança Pública do Amazonas, Vinícius Almeida, durante coletiva de imprensa realizada na noite de sábado. “Quando soube da queda do avião, liguei para um amigo nosso e dei a notícia. A princípio, não acreditei, mesmo vendo o nome dele na lista de passageiros. Até agora é meio difícil aceitar. Foi trágico e abrupto”, conta o Dr. Olival. A aeronave havia saído de Manaus com destino a Barcelos, a cerca de 400 km da capital do Amazonas. Até o momento, não se sabe a causa da queda, mas, no momento do acidente, estava chovendo. No total, 14 pessoas morreram, sendo 12 turistas, o piloto e o copiloto. Os relatos são de que não teria havido pista suficiente para efetuar o pouso da aeronave no aeroporto de Barcelos, mas uma conclusão oficial depende das investigações. “O relato é de que não teve pista (suficiente) para pousar”, detalhou.

Como relata Lucinete Soares, esposa da vítima, Roland sempre fazia essa viagem três a quatro vezes ao ano. “ Era um dos prazeres dele, um momento só dele com os amigos, ele sentia-se revigorado, essas eram as palavras dele”, conta a viúva. Dessa vez, contudo, o clima na região da viagem a preocupava. “Eu estava muito tensa e preocupada com o clima em Manaus, e isso não me trazia tranquilidade. Ele também estava apreensivo, senti isso após uma ligação às 10h do dia 16/9”, relembra Lucinete. “Quando recebi a notícia pelo Dr, Luciano, meu chão caiu, não aceitei essa notícia”, lamenta a esposa.

O que fica, agora, é a lembrança de um marido admirável, verdadeiro e amigo. “Sou grata por ter feito parte da vida dele, meu tudo. Muito especial para mim e para muitos. Ele era um ser vibrante, cheio de vida, cativante e amado e admirado por todos”, relata. “Lembrarei de todos os nossos momentos inesquecíveis, a felicidade nos encantava”, finalizou Lucinete.

Iges lamenta perda do servidor

Neste domingo (17), o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) emitiu uma nota de pesar pelo falecimento de Roland. Na nota, o Instituto lamentou profundamente a perda irreparável do profissional, prestando condolências aos amigos e familiares. “Partiu deixando um vazio em nossos corações”, enfatiza o Iges-DF.