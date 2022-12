Inscrições abertas para colônia de férias nos centros olímpicos

A colônia dos COPs é voltada para crianças e adolescentes e tem inscrição gratuita. Nove centros olímpicos do DF vão oferecer as atividades

Estão abertas as inscrições para a 3ª Colônia de Férias dos Centros Olímpicos e Paralímpicos do Distrito Federal (COPs). A colônia é um espaço de lazer e construção de conhecimento para as crianças no período das férias escolares e as atividades ocorrem no período de 23 a 31 de janeiro de 2023. Quem quiser participar pode se inscrever até o último dia de evento.

Realizada pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), a colônia dos COPs é voltada para crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos e tem inscrição gratuita. Nove centros olímpicos do DF vão oferecer as atividades: Estrutural, Brazlândia, Recanto das Emas, Gama, Planaltina, Santa Maria, Parque da Vaquejada, Setor O e Sobradinho.