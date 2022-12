Gramado do Estádio Bezerrão, no Gama, está sendo reformado

Campo estava deteriorado devido à instalação de hospital de campanha; investimento é de cerca de R$ 628 mil

As obras de recuperação do gramado do Estádio Bezerrão, localizado no Gama, já estão em andamento. O campo estava deteriorado devido à instalação de um Hospital de Campanha da Secretaria de Saúde do DF, em 2021. O investimento é de cerca de R$ 628 mil.

Todo o trabalho está sendo executado pela empresa Quatror Cf Ltda, contratada em licitação pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). O serviço começou no dia 12 deste mês, com a preparação do local e deslocamento de maquinários e equipamentos.

O chefe do Departamento de Parques e Jardins da Novacap, Raimundo Silva, afirma que a recuperação visa devolver o espaço apto ao uso esportivo. “Como responsável direto pelas áreas verdes de Brasília, houve a determinação do governador Ibaneis Rocha que fizessemos a reforma, uma vez que o gramado estava danificado”, explica Raimundo.

Nesta segunda-feira (19), começou a retirada do gramado. Posteriormente, haverá a execução da reforma do sistema de drenagem subsuperficial, implantação do sistema de irrigação, troca da camada arenosa e topsoil (mistura de areia e matéria orgânica), para, enfim, ser realizado o plantio de novo gramado. A empresa também terá que executar a conservação do espaço por 90 dias.

“Será instalado a grama da espécie pensacola, uma das mais utilizadas em estádios e apropriada para o uso esportivo”, finaliza Silva.

