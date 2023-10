Trânsito de veículos é liberado no Viaduto do Sudoeste

Após inauguração da obra, em solenidade na manhã deste sábado (21), tráfego de carros e ônibus foi liberado depois as 13 horas em toda a estrutura do complexo viário

O Viaduto do Sudoeste está oficialmente liberado para o trânsito de veículos. Na manhã deste sábado (21), o governador Ibaneis Rocha inaugurou o elevado em uma solenidade com descerramento de faixa e placa, seguida de um passeio ciclístico. Por volta das 13h, os agentes do Departamento de Trânsito (Detran-DF) fizeram a abertura das quatro faixas de rolamento em cada um dos sentidos – Sudoeste e Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek -, assim como as quatro alças que dão acesso à Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig).

Os primeiros motoristas que passavam por baixo do elevado comemoram com buzinas a aguardada nova passagem. A liberação começou pela via no sentido Sudoeste no acesso de quem vem do Parque da Cidade. Em seguida, foram liberadas as alças. Até que a pista no sentido Parque da Cidade também passou a contar com o tráfego de veículos.

“Esse viaduto vai encurtar o tempo de tráfego e acabar com a insegurança daqueles balões que existiam na Epig. Com certeza, vai trazer muitos benefícios aos moradores dessa região”, avaliou o governador Ibaneis Rocha durante a solenidade de inauguração.

O secretário de Obras e Infraestrutura, Luciano Carvalho, também celebrou a etapa final da obra: a entrega para os motoristas do Distrito Federal. Desde o início do ano, o complexo viário vinha tendo liberações parciais para melhorar a circulação na região. “Estamos muito felizes de estarmos aqui hoje e fazermos essa liberação para a população. É um benefício muito grande para a região. Eliminamos o entroncamento e os semáforos, dando mais segurança e qualidade aos motoristas que trafegam por aqui”, destacou.

Moradora de Santa Maria, Clerice Costa de Oliveira, de 49 anos, é motorista e passa sempre pela região. Para ela, a abertura do viaduto vai melhorar o fluxo de veículos para quem precisa acessar o Sudoeste. “É a melhor coisa que poderia ter acontecido aqui. Eu, que passo todos os dias aqui, sei que vai melhorar o trânsito”, avaliou.

Batizado com o nome do engenheiro civil Luiz Carlos Botelho Ferreira, o Viaduto do Sudoeste surgiu para beneficiar mais de 25 mil condutores que passam pela via diariamente. Foram investidos pelo Governo do Distrito Federal (GDF) R$ 24,6 milhões na construção da estrutura, que é uma das maiores obras inauguradas pelo governador Ibaneis Rocha e que integra o projeto Corredor Eixo Oeste. Trata-se de um corredor para o transporte público com extensão de 38,7 km com o objetivo de ligar as principais vias do Sol Nascente/Pôr do Sol ao Plano Piloto, num trajeto de 30 minutos, beneficiando mais de 260 mil passageiros do transporte coletivo.

Com informações da Agência Brasília