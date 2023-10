Espetáculo de palhaçaria feminina terá apresentação única em Brasília

‘Violetas da Aurora – O Encontro’ traz a comicidade das mulheres ao público neste domingo (22), no Espaço Cultural Renato Russo

O Coletivo Violetas da Aurora, do Recife (PE), fará uma única apresentação em Brasília neste domingo (22), às 16h, da peça Violetas da Aurora – O Encontro, que celebra a união de quatro palhaças com seus universos, lógicas e dramaturgias diversas.

O espetáculo, promovido pelo Instituto Janelas, é inspirado no circo e reúne esquetes das palhaças Dona Pequena, Maroca, Sema Roza Madalena e Uruba. A apresentação será no Teatro Galpão Hugo Rodas, no Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul.

Com classificação etária livre para todas as idades, o espetáculo conta com colaboração espontânea no chapéu, estilo “pague quanto puder”, também apelidado de “chapix”. O show terá duração de 60 minutos, com tradução em Libras.

Comicidade feminina

A atriz Ana Nogueira é uma das integrantes do coletivo. Quando ela veio morar em Brasília, viu um anúncio de oficina de palhaçaria e resolveu fazer o curso, que durou uma semana e gerou um grupo que continuou os treinos.

Ana afirma que o espetáculo possui um um peso simbólico muito importante, porque nos circos itinerantes do Brasil ela só via palhaços homens – e nos últimos 20 anos as palhaças começaram a aparecer.

“Depois que conheci as palhaças, entendi”, conta. “Sou mulher e tenho minha própria graça. É uma descoberta desse lado ridículo da gente, e a palhaçaria valoriza isso. Somos tolhidas desde cedo para sermos mais perfeitinhas. Sabe, o nariz de palhaço é a menor máscara do mundo!”

Humor para todos

Ela ressalta que o grupo traz um espetáculo para todas as idades, desde crianças até jovens e idosos. “A gente traz leveza, esperança, arte e esse mundo interior para contribuir para a paz interior das pessoas”, resume.

É a primeira vez que o Coletivo Violetas da Aurora se apresenta na região Centro Oeste. O coletivo artístico pernambucano foi criado em agosto de 2017 pelas atrizes-palhaças Ana Nogueira, Fabiana Pirro, Mayra Waquim e Silvia Góes.

As artistas se consideram irmãs de picadeiro, por terem se iniciado na linguagem da palhaçaria juntas, durante o Curso de Formação de Mulheres Palhaças, ministrado entre 2010 e 2011, tendo à frente a atriz-palhaça Adelvane Néia como mestra formadora e pioneira na pesquisa sobre comicidade feminina no Brasil. O Violetas da Aurora é uma homenagem à mestra, que durante a formação incentivava um exercício de criatividade com este nome.

Com informações da Agência Brasília