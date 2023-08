CILs abrem inscrições para vagas remanescentes

Os contemplados serão escolhidos por meio de sorteio eletrônico que será divulgado na próxima terça-feira (8)

As inscrições das vagas remanescentes dos centros interescolares de línguas (CILs) estão abertas até o próximo domingo (06). Podem concorrer estudantes da rede pública, ou que não foram contemplados ou que perderam o período de matrículas, alunos da rede privada e a comunidade em geral.

As inscrições podem ser feitas neste link. Os contemplados serão escolhidos por meio de sorteio eletrônico que será divulgado na próxima terça-feira (8).

Estão disponíveis vagas para os cursos de inglês, francês, alemão, japonês e espanhol. No DF, há 17 CILs. Acesse aqui para ver quais idiomas cada um deles oferta.

As vagas remanescentes são aquelas que não foram preenchidas pelos estudantes da rede pública, nas chamadas anteriores ofertadas pela Secretaria de Educação do DF (SEE). O candidato poderá se inscrever para um único CIL, com até três opções de idioma, desde que haja vaga remanescente no nível e turno desejado.

Alguns cuidados são importantes na hora de preencher o formulário. O CPF informado no ato da inscrição deverá ser, obrigatoriamente, do candidato à vaga. Caso o candidato seja estudante, sua inscrição deverá ser realizada em turno contrário da sua matrícula na escola de origem.

Matrículas

As matrículas devem ser feitas entre os dias 9 e 11 deste mês, de forma presencial, nas secretarias das respectivas unidades. A SEE destaca que o candidato contemplado para o segundo semestre de 2023 deve efetuar a matrícula no CIL indicado, nas datas que serão divulgadas posteriormente, para que não corra o risco de perder a vaga.

Confira abaixo, os documentos necessários para a efetivação da matrícula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

→ Original e cópia da Certidão de Nascimento ou identidade do estudante

→ CPF do estudante

→ Duas fotos 3×4

→ Comprovante de residência

→ Comprovante de tipagem sanguínea e fator RH (conforme lei distrital nº 4.379/2009)

→No ato da matrícula do estudante menor de idade, o responsável deverá apresentar os seguintes documentos pessoais: Registro Geral (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF).

As informações são da Agência Brasília