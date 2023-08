Marginal de Vicente Pires, na Estrutural, volta a ter mão dupla

Pela manhã, o sentido segue único para o Plano Piloto, tanto na marginal quanto na via expressa da pista norte entre 6h e 10h

O sentido do trânsito na marginal de Vicente Pires, na Estrada Parque Ceilândia (EPCL), DF-095, volta, a partir desta semana, a ser duplo fora dos horários de pico. A pista, composta por duas faixas, estava em sentido único em todos os horários durante as duas primeiras etapas da obra de troca de pavimento da rodovia.

Porém, nesta nova etapa da obra, que compreende o trecho entre a Estrada Parque Jóquei Clube (DF-087) e o Viaduto Ayrton Senna, sentido Ceilândia-Plano Piloto, o sentido único na marginal de Vicente Pires não precisa mais ser em todos os horários do dia, mas apenas durante os picos.

Pela manhã, o sentido segue único para o Plano Piloto, tanto na marginal quanto na via expressa da pista norte entre 6h e 10h. O sentido inverte, com o sentido único para Ceilândia também na pista norte e na marginal, entre 17h30 e 19h45. Fora destes horários, o sentido na marginal segue a dinâmica de mão dupla novamente.

O presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), Fauzi Nacfur Junior, pede atenção quanto à mudança no trânsito do local. “É importante que os motoristas estejam atentos a esta nova dinâmica para que acidentes não ocorram por falta de atenção. Estamos devolvendo aos moradores e empresários de Vicente Pires a mão dupla na marginal fora dos horários de pico, e isso foi muito pedido por todos, então solicitamos que todos estejam atentos e respeitem as regras”, informa.

Auxílio no trânsito

A sinalização que antes informava o sentido único da marginal já foi totalmente retirada de todo o trecho, e a sinalização antiga, que indica mão dupla, voltou a tomar lugar na margem da rodovia.

Os agentes de trânsito rodoviário do DER-DF estão por todo o trecho auxiliando os motoristas neste primeiro momento de mudança.

O retorno de sentido de mão dupla favorece as empresas às margens da DF-095 e devolve o conforto aos moradores dos condomínios próximos das saídas da cidade de Vicente Pires para a Estrutural.

As informações são da Agência Brasília