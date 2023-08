PF faz ação contra o compartilhamento de pornografia infantil no DF

O homem responderá pela prática de crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, com pena de reclusão de até quatro anos

Na manhã desta quarta-feira (2), a Polícia Federal deflagrou a Operação Suindara, para reprimir a posse, disponibilização e compartilhamento de fotografias e vídeos de crianças e adolescentes em condições de nudez e/ou sendo abusadas sexualmente. A investigação começou a partir de informações encaminhadas por organismos internacionais. O mandado foi cumprido no DF contra um homem que realizou o upload de 22 arquivos de material com abuso sexual infantil. Ele responderá pela prática de crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, com pena de reclusão de até quatro anos.