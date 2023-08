PCDF desarticula grupo criminoso de estelionatários

Três homens foram presos, com idades de 27,34 e 35 anos, eles serão recolhidos à carceragem da PCDF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em ação conjunta com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) cumpriu três mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão expedidos contra integrantes de uma associação criminosa dedicada à prática de estelionatos.



As investigações tiveram início em janeiro deste ano, quando foram registradas ocorrências de estelionatos praticados contra moradores de Taguatinga, na modalidade do falso precatório, sendo possível identificar a autoria dos crimes.



O grupo atuava por meio de aplicativos de mensagens, informando que os precatórios das vítimas haviam sido liberados e que elas deveriam entrar em contato com o escritório de advocacia para a liberação dos valores.

“Quando a vítima retornava o contato, os criminosos confirmavam a liberação e redirecionavam o cliente para outro golpista, que se passava como funcionário do Tribunal de Justiça e solicitava pagamento de supostos impostos para liberação do precatório”, explica o delegado-chefe adjunto da 17ª DP, Thiago Boeing.