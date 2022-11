Chuva intensa no Plano Piloto causa queda de árvores, alagamento e retenção de veículos

O CBMDF recebeu algumas chamadas na noite dessa segunda, para ocorrências que aconteceram após chuva intensa no Plano Piloto

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) iniciou o atendimento de ocorrências relativas às chuvas, nessa segunda (7). Foram empregados nessas ocorrências cinco viaturas e 24 militares.

Nenhum veículo foi atingido com a queda das árvores.

Ocorrências

Queda de duas árvores de grande porte na Via N1, sentido palácio do Buriti e em frente ao Teatro Nacional.



Duas árvores no canteiro central caíram e suas copas se estenderam até a pista de rolamento, bloqueando três faixas à esquerda da via. Nenhuma pessoa se feriu com a queda e os bombeiros retiraram e desobstruíram a pista para o trânsito.

Queda de uma árvore de grande porte na Asa Sul, entre o edifício sede da Caixa Econômica e o prédio da ADNACC, próximo a quadra 4 do Setor de Autarquias Sul.



Uma árvore de grande porte que estava no canteiro central caiu e bloqueou as três faixas da pista, sentido 402 sul. Os veículos que trafegavam por aquele local, precisaram desviar por uma faixa de desaceleração e aceleração adjacente para seguirem viagem. Os militares cortaram os galhos e troncos da árvore e conseguiram desobstruir a via. Ninguém ficou ferido com a queda da árvore.

A via S3, embaixo do viaduto da L2 Sul, ficou alagada após a forte chuva. Em decorrência do alagamento no local, 6 veículos ficaram ilhados e presos na inundação. As pessoas que estavam dentro desses automóveis (dez no total) foram socorridas pelas equipes de bombeiros para um lugar seguro. Além do socorro aos ocupantes, os militares conseguiram retirar alguns veículos que estavam parcialmente inundados no local. Nenhuma pessoa se feriu ou precisou de atendimento médico em decorrência do alagamento.

A PMDF foi acionada para o local da inundação e após a desmobilização do CBMDF, o DETRAN ficou responsável pela via.