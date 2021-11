Chiquinho do Guará I está desaparecido há mais de 48 horas

Visto pela última vez na última sexta-feira, o porteiro do Ced 4 no Guará, não atende o telefone e nem visualiza o WhatsApp

Por Tereza Neuberger

Francisco, mais conhecido como Chiquinho ou Cury, de 55 anos, foi visto pela última vez por volta das 9 horas do último sábado (6) no Guará.

O porteiro do Centro Educacional 4 (CED 4) do Guará I, mora com a mãe e os irmãos no Guará. Ele foi visto pela última vez pela família que não notou nenhum indício de comportamento estranho do Francisco, ao sair de casa naquela manhã. Porém ele teria saído sem dar nenhum tipo de informação quanto a seu destino, para a família.

Segundo a filha mais velha de Francisco, Daniele Tairine Vieira Dias, de 29 anos, ele tem o hábito de acordar cedo e costuma caminhar bastante pelo Guará. “Saiu normal, como sai todos os dias”, conta Daniele.

De acordo com Daniele o pai não estava passando por problemas. A última visualização de Francisco no aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp foi por volta de 13h30, de sábado (6), dia em que não mais teriam visto e nem falado com Francisco. Desde então o celular dele também encontra-se desligado.

A família registrou boletim de ocorrência (BO) para o desaparecimento, nesta segunda-feira (8). Dia em que também de acordo com informações Francisco teria sido avistado na região do Lúcio Costa. “ Tivemos algumas informações que ele foi visto hoje no Lúcio Costa pela manhã, porém fomos lá e nada.”, explica a filha de Francisco.

Francisco teria saído de casa vestindo bermuda, camisa de listras coloridas e chinelo. Quem tiver alguma informação, pode ligar para a Polícia Civil, pelo número 197, ou pelo WhatsApp da corporação, (61) 98626-1197. O sigilo da ligação é garantido.