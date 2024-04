Cheiro de cadeia: PCDF prende dupla suspeita de roubar mais de R$ 100 mil em perfumaria na Asa Sul

Na última terça-feira (23), as equipes da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), realizaram uma ação para cumprir mandados de busca em quatro endereços relacionados a dois indivíduos envolvidos em um assalto ocorrido em uma perfumaria na região da Asa Sul.

Durante a operação, foram apreendidos diversos objetos ligados ao roubo, incluindo perfumes e dois veículos. Um dos automóveis foi identificado como o veículo utilizado no assalto, enquanto o outro veículo, originalmente furtado, já estava com a placa clonada, indicando possíveis preparativos para a prática de outro crime. Um dos suspeitos foi detido em flagrante, enquanto o outro já havia sido preso duas semanas antes.

O assalto em questão ocorreu no dia 12 de março deste ano, quando dois criminosos armados, utilizando máscaras e bonés, invadiram a perfumaria e renderam tanto funcionários quanto clientes. Durante a ação, os assaltantes subtraíram centenas de perfumes, avaliados em mais de R$ 100 mil. Mantendo as vítimas sob a mira de suas armas por mais de cinco minutos, a dupla fugiu do local a bordo de um veículo clonado que os aguardava em frente ao estabelecimento.

As equipes de investigadores conseguiram identificar os dois assaltantes e, finalmente, na última terça-feira (23), cumpriram os mandados de busca autorizados pelo Judiciário.