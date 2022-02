Chacina seguida de incêndio deixa quatro vítimas em Planaltina

As informações são do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Em um comunicado, o tenente Machado confirmou as mortes

Um incêndio em Planaltina, Distrito Federal, deixou ao menos quatro mortos no fim da tarde desta quinta-feira, 10. Até o momento, as informações iniciais são de que elas vieram a óbito no local. Todas pertenciam a mesma família e marcas de tiro foram encontradas em seus corpos carbonizados. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência na residência que fica situada na Avenida Maranhão, na Quadra 161 do Setor Tradicional. Em um comunicado, o tenente Machado confirmou as mortes. “São quatro vítimas, três homens e uma mulher, o incêndio aconteceu próximo ao antigo cemitério de Planaltina”, garante. Um dos homens era policial militar do Distrito Federal, identificado como Nilson Cosme Batista dos Santos. Ao chegar no local, o socorro notou a suspeita de execução. “O que indica é que houve uma execução seguida de incêndio, os corpos têm marcas de arma de fogo e a casa estava em chamas”, concluiu o tenente. Vizinhos da região relataram os sons de tiro seguido de fogo, no entanto, até o momento, a dinâmica do incidente não foi descoberta. Policiais militares isolaram o local. Aguarde para mais informações. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE