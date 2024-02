Mês de abril deve ter redução de casos de dengue, diz secretária de saúde

Segundo Lucilene, até a segunda quinzena de março deve acontecer uma estabilização de casos da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti

A secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), Lucilene Florêncio, fez projeção positiva para a população do DF. A secretária participa do painel Dengue — Uma luta de todos, promovido pelo Correio, que ocorre nesta quinta-feira (29/2)

Segundo Lucilene, até a segunda quinzena de março deve acontecer uma estabilização de casos da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

A secretária ressaltou que o GDF vem tomando medidas contra a doença desde o fim de 2023. Foi destacado por Lucielene que o DF foi a primeira federação estadual a começar a vacinação. “Esse imunizante é um cuidado a médio, longo prazo, mas nós já começamos”. Além disso, segundo ela, é necessário que a população mude os hábitos no dia a dia.