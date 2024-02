PCDF prende quadrilha especializada em furtos de cabo de transmissão

Os criminosos agiam subtraindo os cabos de transmissão

Na última terça-feira (27), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina), deflagrou a Operação Cobre Legal II com o objetivo de combater uma série de furtos de cabo de transmissão na região do Arapoangas.

Durante a ação, dois indivíduos foram presos sob suspeita de envolvimento nos furtos que têm causado transtornos à comunidade local. Os criminosos agiam subtraindo os cabos de transmissão, prejudicando o funcionamento de serviços essenciais e causando prejuízos às empresas responsáveis pela infraestrutura.

De acordo com as investigações da PCDF, os furtos vinham ocorrendo com frequência neste mês, impactando não apenas a comunicação e o abastecimento de energia, mas também gerando preocupações quanto à segurança pública na região.

Durante a operação, os policiais recuperaram uma quantidade significativa de cabos de transmissão que haviam sido furtados.