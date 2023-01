Centros olímpicos recebem Brasília e-Sports

Serão contemplados os alunos já inscritos nas unidades, que poderão vivenciar a prática esportiva do jogo eletrônico por meio de games como Fifa, Free Fire e Just Dance

Já faz tempo que o esporte saiu só do presencial e invadiu também o modo virtual. O e-sports (jogos eletrônicos) veio para ficar, e a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), em parceria com o Instituto Inside Brasil, está promovendo mais uma etapa do Brasília e-Sports, que busca inserir os jogos eletrônicos como prática esportiva no DF e no Brasil.

A etapa começou no último dia 20 e segue até o mês de fevereiro. Serão contemplados os alunos já inscritos nas unidades, que poderão vivenciar a prática esportiva do jogo eletrônico por meio de games como Fifa, Free Fire e Just Dance, em evento itinerante que a cada semana será montado em uma região administrativa diferente.

O Brasília e-Sports é realizado gratuitamente nos centros olímpicos e paralímpicos (COPs). O encontro tem uma arena montada com área free-to-play (jogos de graça) e diversas estações, além de espaço de realidade virtual. A estrutura inclui metaverso, TVs, jogos, óculos VR, consoles com jogos e áreas com internet.

“Estamos recebendo esse projeto nos centros olímpicos de braços abertos. Além de poder oferecer mais uma ferramenta de transformação social para os nossos jovens, também queremos fortalecer a inserção do e-sports como prática esportiva”, afirma o secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar Ribeiro.

Os próximos COPs contemplados serão os de Sobradinho, São Sebastião e Estrutural.

Programação

→ Sobradinho: sexta (27) e sábado (28) – das 9h às 12h e das 14h às 17h

→ São Sebastião: 3 e 4 de fevereiro – das 9h às 12h e das 14h às 17h

→ Estrutural: 10 e 11 de fevereiro – das 9h às 12h e das 14h às 17h.

