Famílias em situação de vulnerabilidade recebem doação de 1 tonelada de alimentos

Ação foi resultado da campanha Natal do Bem, desenvolvida pelo Taguatinga Shopping

Com o objetivo de colaborar para a transformação deste cenário, o programa TGS Solidário, do Taguatinga Shopping, doou, na última semana, uma tonelada de alimentos para algumas famílias da capital. Quem recebeu as doações foi a ONG Brothers Soccer Academy, localizada no Riacho Fundo, que ajuda na formação de jogadores de futebol em situações de vulnerabilidade.

O projeto permeia ações de solidariedade no Taguatinga Shopping desde 2017 e, em novembro de 2022, propôs ao público a campanha Natal do Bem: além de ser um cartão postal de Taguatinga com seus mais de 33 metros de altura, a árvore de Natal iluminada do centro de compras foi também uma árvore solidária. Cada foto feita no local e postada no Instagram com a hashtag #nataldobemtgs, gerou R$ 1 para as instituições cadastradas no projeto TGS Solidário. Ao final do Natal, o valor foi convertido em cestas básicas.

“O sucesso dessa ação faz parte da participação do público, sempre engajado nas nossas propostas solidárias. Grandes mudanças não são feitas sozinhas. É necessário criar uma cultura de voluntariado e entender que, aos poucos, podemos transformar as comunidades onde vivemos”, afirma Maíra Garcia, gerente de marketing do Taguatinga Shopping. Além de Maíra, participaram da entrega das doações a empresária Melissa Gontijo e o empresário André Kubitschek.