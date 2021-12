Quarta-feira no DF será de chuvas; temperatura pode chegar a 18ºC

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva não dará trégua aos brasilienses neste fim de ano. Esta quarta-feira, 29, contará com pancadas de chuva isoladas durante o dia, com a temperatura variando entre 18ºC e 26ºC. Com a umidade relativa do ar, a temperatura pode alcançar de 60% a 95%.

A manhã desta quarta será marcada por muitas nuvens, pancadas de chuvas e ventos moderados. Já a tarde, o céu ficará nublado, também com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A intensidade do vento será de fraca a moderada.

A noite seguirá a mesma tendência do resto dia: céu nublado, pancadas de chuva, trovoadas isoladas e intensidade do vento fraca a moderada.