Centros interescolares de línguas do DF estão com inscrições abertas para cursos de cinco idiomas

Os centros interescolares de línguas (CILs) do Distrito Federal estão com inscrições abertas para o próximo semestre letivo. O prazo começou no último dia 15 e segue até 9 de janeiro para estudantes da rede pública de ensino, a partir do 6º ano.

A inscrição deve ser feita pelo site da Secretaria de Educação (SEEDF). A seleção será realizada por sorteio randomizado pelo sistema de gestão escolar i-Educar, garantindo isonomia entre os inscritos.

Há vagas para inglês, espanhol, francês, japonês e alemão nas 17 unidades do DF. O candidato pode escolher até quatro opções de local e idioma, conforme a oferta de cada unidade, obrigatoriamente em turno contrário ao do ensino regular. Os resultados serão divulgados a partir das 18h de 26 de janeiro. A consulta é de responsabilidade do aluno, uma vez que não será encaminhado nenhum comunicado aos contemplados.

Érica Martins, diretora de Educação em Tempo Integral da Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral da SEEDF, explica que o número exato de vagas por unidade é flutuante: “Depende da renovação de matrícula dos veteranos, mas a expectativa é de ampla oferta para novos estudantes. Atualmente, os CILs atendem a mais de 55 mil estudantes distribuídos nas 17 instituições, presentes nas 14 coordenações regionais de ensino. Temos alunos do ensino fundamental [a partir do 6º ano], ensino médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e membros da comunidade local”.

O prazo para matrícula vai de 27 a 30 de janeiro. É necessário apresentar os seguintes documentos (original e cópia): identidade, CPF, duas fotos 3×4, comprovante de residência e declaração de escolaridade atualizada. Para os estudantes menores de 18 anos, são necessários os documentos (CPF e RG) do responsável. As vagas remanescentes serão destinadas à comunidade posteriormente.

“Mais do que um aprendizado em sala de aula, o ensino de idiomas nos CILs representa uma poderosa ferramenta de mobilidade social”, salienta Érica Martins. “Ao disponibilizar gratuitamente cursos de línguas estrangeiras para jovens da rede pública, a Secretaria de Educação contribui para reduzir o abismo de oportunidades no mercado de trabalho, permitindo que esses estudantes concorram a vagas de estágio e programas de intercâmbio em condições de igualdade com qualquer outro aluno do país.”

Com informações da Agência Brasília