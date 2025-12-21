Carro sai da pista e colide com árvore na EPIA

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atendeu, na manhã deste domingo, uma ocorrência de acidente de trânsito na EPIA, na altura do Setor Militar Urbano (SMU). O chamado foi registrado às 11h31 e mobilizou três viaturas de socorro.

No local, as equipes encontraram um veículo Renault Kwid, de cor branca, que havia saído da pista e colidido contra uma árvore no canteiro central da via.

De imediato, os bombeiros realizaram o isolamento da faixa de aceleração para garantir a segurança da cena e iniciaram a avaliação das vítimas conforme o protocolo de trauma.

Duas pessoas que estavam no automóvel foram atendidas e encaminhadas a um hospital de referência. Ambas estavam conscientes, orientadas e apresentavam escoriações. Os militares também realizaram o desligamento da bateria do veículo para evitar risco de incêndio.

A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada para o local. Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente.