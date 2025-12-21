Emater-DF encerra 2025 com fortalecimento da produção e da segurança alimentar na capital

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) encerra 2025 com um balanço marcado pelo fortalecimento da agricultura e ampliação das políticas públicas no campo.

Foram mais de 150 mil atendimentos, entre ações individuais e coletivas, além de 12 mil visitas técnicas que levaram orientação direta a produtores, comunidades rurais, escolas, associações e instituições.

Ao longo do ano, a empresa promoveu 355 capacitações, beneficiando mais de 3,2 mil produtores, além das atividades de formação e aperfeiçoamento dos empregados. O ano também foi marcado pela contratação de 15 novos funcionários.

Por meio do Programa Ater Digital, foi ampliado o uso do assistente virtual da empresa, que proporcionou atendimento a 4.569 pessoas em canais digitais, com registro de 86% de aprovação, revelando uma aproximação entre tecnologia e produtor rural.

Programas e ações

O incentivo à produção orgânica ganhou força com o programa Certifica-DF. Neste ano, 72 novos agricultores passaram a integrar o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos (CNPO), aumentando para 376 o número de produtores certificados no DF.

As compras institucionais tiveram papel importante na agricultura familiar. Programas como o de Aquisição de Alimentos (PAA), o Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e o de Aquisição da Produção da Agricultura (Papa-DF) movimentaram R$ 65,28 milhões, garantindo renda a milhares de agricultores. Mais de 6.900 toneladas de alimentos foram destinados às escolas públicas e a instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Crédito e agricultura urbana

Em 2025, a Emater-DF viabilizou 160 projetos de crédito rural, mais de R$ 9 milhões em financiamentos por meio de políticas como FDR, Prospera e Pronaf.

A agenda ambiental avançou com a instalação de 204 sistemas de saneamento rural. Na agricultura urbana, foram implantadas e reformadas 94 hortas escolares, comunitárias e terapêuticas, além da instalação de 21 sistemas de captação de água da chuva em escolas, ampliando práticas sustentáveis e fortalecendo a educação ambiental.

Reconhecimento

Pelos avanços no combate à fome e na promoção da agricultura familiar, o DF conquistou o Selo Betinho e o Prêmio Brasil Sem Fome, na categoria “Boas Práticas de Combate à Fome e Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional”. Neste último, a premiação foi entregue pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) ao Governo do Distrito Federal, por meio da Emater-DF, reconhecendo iniciativas da empresa que promovem a segurança alimentar e nutricional e o fortalecimento da agricultura familiar na capital.

“Os resultados vão além dos números. Mostram o quanto a Ater pública é essencial para o desenvolvimento rural, para a segurança alimentar e para geração de oportunidades. Encerramos 2025 fortalecidos e preparados para novos desafios em 2026”, ressalta o presidente da Emater-DF, Cleison Duval.

*Com informações da Emater-DF