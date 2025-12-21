Domingo no Parque: bicicletas e triciclos viram atração em Brasília

Os brasilienses apaixonados por atividades ao ar livre encontram no Parque da Cidade uma excelente opção de lazer e uma alternativa para fugir do sedentarismo. No estacionamento 10, a Pedal BSB oferece aluguel de bicicletas e triciclos para quem quer curtir um passeio sobre rodas. O aluguel das bicicletas custa a partir de R$ 15,00 por 30 minutos, enquanto o triciclo sai a R$35,00 pelo mesmo período. Funcionam de 9h às 18h30 e aceitam Pix e dinheiro como formas de pagamento.

Após a pandemia, os primos Alexandre Guilherme e Silvio Bazalho precisavam de uma renda extra e durante um passeio no Parque, surgiu a ideia de começar o empreendimento de aluguel de bicicletas. “Nós pensamos em fazer um teste, começamos no Eixão e depois viemos para o parque da Cidade. Conseguimos uma licença de ambulante para trabalhar e vimos que o negócio tinha potencial. A empresa foi inaugurada mesmo em 2021”, diz Alexandre.

Crédito: Caroline Purificação

O projeto que começou com apenas cinco bicicletas, conta hoje com 86 equipamentos, incluindo os triciclos família. Eles oferecem também cadeirinhas para crianças e pets. Nos domingos e feriados, os dias de maior movimento no local, a Pedal BSB chega a fazer até 200 aluguéis de equipamentos.

“Temos um retorno muito grande. A gente recebe pessoas sozinhas, famílias, grupos de amigos e turistas. As pessoas querem ter esse contato com a natureza, então a bicicleta vem agregar na questão do esporte, lazer e bem-estar. A gente acertou em cheio no negócio”, comenta o comerciante.

Alexandre também relatou ao Jornal de Brasília que um dos principais desafios para iniciar o negócio foi a questão da licença para trabalhar. Segundo eles, foi preciso esperar quase dois anos até receber a documentação legal. Quanto à segurança no aluguel dos veículos, ele informou que já tiveram prejuízos, mas estão trabalhando para garantir um maior controle.

“A gente pega um documento e o telefone da pessoa para ter esse controle. Mas vamos inaugurar um aplicativo nos próximos 60 dias para ter um controle melhor, inclusive de localização enquanto o cliente estiver andando. É uma questão de confiança, a gente recebe muitas famílias. Já tivemos problemas com furtos, mas estamos trabalhando para evitar esse tipo de coisa”, explica ele.

Pedal entre pai e filha

O médico brasiliense, Ramon Barreto, apreciou o dia ensolarado para fazer um passeio com a filha. Ele vai ao parque sempre que tem oportunidade e faz questão de andar de triciclo com a filha. A atividade já virou uma tradição entre eles, segundo o médico.

“O parque é um lugar maravilhoso pra gente passear com as crianças, respirar ar puro, fazer exercício físico e pegar um sol. Hoje nós andamos de triciclo e é uma atividade entre pai e filha que a gente costuma fazer bastante”, comenta Ramon.

Crédito: Caroline Purificação

A filha de Ramon, que também se divertiu com o triciclo, contou ao Jornal de Brasília sobre a experiência: “Gostei muito do passeio. O parque é muito legal, tem água de coco, você pode fazer atividade física e pedalar com o seu pai ou com a sua mãe”.