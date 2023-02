Centros de Juventude oferecem 250 vagas de capacitação profissional

Foram abertas as inscrições para cursos profissionalizantes do Centro de Juventude (CJ), onde serão ofertadas 250 vagas

Os cursos promovem qualificação profissional e abrem as portas para inserção dos jovens no mercado de trabalho e na jornada empreendedora. “Buscamos ampliar as oportunidades para que os jovens encontrem apoio em políticas públicas de qualidade e adquiram condições de alcançar autonomia socioeconômica, beneficiando assim toda a comunidade”, afirma o Secretário da Família e Juventude, Rodrigo Delmasso.



Em pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (Ipedf — Codeplan), a falta de estudos ou qualificação da juventude no DF é preocupante. No total, 20,8% dos jovens não estudam e nem trabalham, conhecidos como Geração Nem-Nem.

Destes, 14,6% sequer estão à procura de emprego. Para Renata Oliveira, diretora-presidente da IECAP Agência de Transformação Social, os Centros de Juventude abrem portas para superar essa realidade. “Os jovens muitas vezes carecem de oportunidades para alavancar seus sonhos, e o Centro de Juventude vem dar esse apoio, seja na capacitação profissional, esportiva, cultural ou mesmo nos atendimentos psicossociais. Os jovens encontram aqui direcionamento e condições para enfrentar os desafios da vida”, afirma. O Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares (IECAP) é responsável pela gestão das unidades do CJ em Ceilândia, Estrutural e Samambaia Norte. Em seis anos, mais de 17 mil jovens foram formados, somando mais de 200 mil atendimentos à sociedade.



Podem participar dos cursos profissionalizantes jovens residentes em Ceilândia, Estrutural e Samambaia Norte, com idade de 15 a 29 anos para auxiliar administrativo, e de 18 a 29 anos para cuidador de idoso e massoterapia. As inscrições podem ser realizadas até o dia 20/03 presencialmente nas unidades do Centro de Juventude na Ceilândia, Estrutural e Samambaia Norte, por whatsapp ou pelo link www.iecap.org.br/inscricoes.

Confira onde realizar sua inscrição

CJ Ceilândia

Curso profissionalizante: Cuidador de Idoso

Endereço: QNN 13 Área Especial, Módulo B – 1° andar, ao lado da estação de metrô Ceilândia Norte

Whatsapp (61) 99629-6941

www.iecap.org.br/inscricoes

CJ Estrutural

Cursos profissionalizantes: Assistente administrativo com ênfase em recursos humanos e Massoterapia.

Endereço: Área Especial da Estrutural, Praça Central, 8

Whatsapp (61)99860-4894

www.iecap.org.br/inscricoes

CJ Samambaia

Cursos profissionalizantes: Assistente administrativo com ênfase em recursos humanos e Cuidador de idoso.

Endereço: QS 617 Área Especial nº 01

Whatsapp (61)99866-0959

www.iecap.org.br/inscricoes

Com informações da Agência de Transformação Social