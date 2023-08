Centro Pop recebe mutirão para atender população em situação de rua

Os atendimentos são relacionados a orientações jurídicas e prestação de assistência à justiça gratuita

O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) Brasília recebe mais um mutirão das Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal, nesta quarta-feira (9). O mutirão tem o intuito de resolver demandas jurídicas da população atendida na unidade, e acontecerá das 9h ao meio-dia.

Os atendimentos são relacionados a orientações jurídicas, prestação de assistência à justiça gratuita, bem como resolução de demandas administrativas e judiciais.

Em junho, ocorreu a 13ª edição e foram quase 50 atendimentos. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra, a parceria com as defensorias é fundamental, uma vez que muitas questões são solucionadas imediatamente e sem burocracia. Conforme explica a gestora, aquilo que não é possível resolver na hora, os profissionais dão o devido encaminhamento. “O importante é todos saírem com uma resposta”, enfatiza a gestora.

Além dessa ação, periodicamente ocorre na unidade o PopRuaJud. O mutirão é maior, conta com mais unidades e é uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) e a Justiça Federal (Seção Judiciária do DF), com apoio das Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal, das secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes) e da Saúde, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e de vários órgãos do Judiciário e Executivo do GDF.

O próximo está previsto para 30 de agosto, dessa vez, no Centro Pop Taguatinga – QNF 24 A/E nº 2 Mód. A Taguatinga Norte. A ideia é realizar o evento para marcar o mês do Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, comemorado em 19 de agosto.

*Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF)