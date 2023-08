Hoje o setor público acolhe os empresários, diz Ibaneis em posse conjunta de representantes

“Avançamos não só as obras privadas, fizemos o DF se transformar, garantimos emprego na cidade, avanços na construção civil”, disse o governador

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou, nesta terça-feira (08), da posse conjunta das diretorias do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-DF), Sindicato da Indústria da Construção Civil (Seconci-DF), Conselho de desenvolvimento econômico, sustentável e estratégico (Codese-DF) e da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-DF).

Durante discurso, o mandatário exaltou a longa parceria de seu governo com o setor privado. “Nós produzimos muito e vivemos um momento de grande crescimento. Avançamos não só as obras privadas, fizemos o DF se transformar, garantimos emprego na cidade, avanços na construção civil. Hoje o setor público acolhe os empresários, é isso tudo diante uma parcela de diálogo”, disse Ibaneis.

Durante a cerimônia, tomaram posse Adalberto Valadão, presidente do Sinduscon, Roberto Botelho, ADEMI, Carlos Eugênio, presidente Seconci, e Leonardo Ávila, presidente Codese. O evento simboliza o começo das novas gestões, que se estendem durante o biênio 2023-2025, e o fortalecimento da parceria institucional.

“Hoje é um dia muito especial, pois nos unimos para celebrar as novas gestões. Celebro a maturidade que nossas entidades alcançaram, onde o interesse coletivo está sempre em primeiro lugar. Ingressei como diretor em 2009 e aprendi a importância do diálogo e resiliência. Cabe a nova gestão continuar esse trabalho, acrescentar novas camadas, fortalecer a representatividade e buscar uma melhor formação e qualificação de mão de obra”, celebrou o novo presidente do Sinduscon, Adalberto Valadão.

Além dos empossados e Ibaneis, estiveram presentes no evento o presidente da Câmara Legislativa do DF (CLDF), Wellington Luiz (MDB), o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e diversos outros representantes dos poderes Executivo e Legislativo local e empresários da capital.